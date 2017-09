A volte fanno tenerezza i chiarimenti. Più sono immediati, puntuali, e più sono fuorvianti (per non dire imposti). “ha scritto ieri tramite social, riferendosi a quanto aveva dichiarato a caldo nel post Roma-Atlético, la sera prima.“una squadra come la nostra non può giocare così nel finale”, “lo scorso anno ho fatto tanti gol, ma quest’anno sarà più difficile”, “anche oggi non ho toccato tanti palloni e spero di toccarne più in futuro”,Loro giocavano sempre vicino a me, come anche Radja, mentre ora con questo sistema sono tutti più distanti”. A parte l’uscita sul finale di partita, di cui parleremo più avanti, colpivano e colpiscono tuttora, malgrado il ‘chiarimento’,; quell’ “anche oggi.”, che estende il problema alle gare precedenti, e la questione delle distanze, evidentemente connessa al nuovo “sistema”.In particolare Salah, finito al Liverpool (Salah che era un po’ il suo assist-man di fiducia), e Nainggolan che, pur essendo rimasto, da mezzala gli sembra distante come un giocatore ceduto. L’attaccante bosniaco ha semplicemente sottolineato delle differenze, ha fatto delle costatazioni. Sensazioni dal campo che, va da sé, immediatamenteQuestione di gusti, si dirà, ma anche e soprattutto di dinamiche precise. Da qui la gravità intrinseca delle dichiarazioni, che nella loro essenza rivelano quantomeno una difficoltà di adattamento, mischiata al veleno della nostalgia. Serve un chiarimento vero.Prenderemo per cominciare due situazioni offensive esemplari, tratte dalla partita di martedì sera contro l’Atlético Madrid. Sappiamo ormai quanto sia dura costruire calcio quando si affronta la squadra di Simeonee proprio per questo motivo ce ne serviamo: perché i Colchoneros sono il pettine che trova i nodi.Peres avanza palla al piede sulla corsia di destra. Defrel entra dentro il campo, lasciando spazio al proprio terzino. Nel frattempo -il 4-3-3 lo richiede, specialmente se la strategia è quella di rimanere il più possibile coperti- la mezzala della catena lato palla si abbassa, per offrire sostegno e copertura.Quello stesso Nainggolan che nel 4-2-3-1 di Spalletti avrebbe accompagnato il bosniaco in area, in una situazione simile, o per lo meno, l’avrebbe seguito a rimorchio. Nel sistema di Di Francesco, tendenzialmente, le mezzale alternano gli inserimenti. Chi tra Strootman e Nainggolan si trova sul lato debole, ha l’obbligo di seguire l’azione. In questo caso, ad esempio, dovrebbe sganciarsi l’olandese.Giunto sul fondo, Peres mette in mezzo un pallone strozzato che verrà respinto facilmente da uno dei tre difensori in maglia gialla. Ma qui ci importa analizzare un altro dettaglio:sul secondo palo. Per quanto grande e grosso, per quanto sia stato appena fregiato del titolo di capocannoniere della Serie A, neanche per Dzeko è semplice smarcarsi, quando si hanno tanti difensori liberi nei paraggi. Chi taglierà mai sul primo palo, togliendogli dai piedi un centrale? Chi gli farà spazio, insomma?Perotti ha ricevuto da dietro e si è girato internamente palla al piede quasi sulla linea di metà campo. E’ previsto il taglio della prima punta e, a ruota, quello dell’esterno opposto. E infatti Dzeko e Defrel eseguono. Nainggolan, la mezzala sul lato debole, come dicevamo, si sgancia. L’idea è pregevole, benché il pallone di Perotti risulti impreciso e un poco forzato. Ma ancora una volta non è questo che ci interessa.Da solo deve attaccare la profondità o andare incontro al pallone. Da solo, senza più interscambio con Nainggolan. L’anno scorso, infatti, questo stesso taglio poteva essere fatto dal belga, garantendo a Dzeko il movimento contrario tra le linee, molto utile per far salire la squadra e alimentare il possesso, o per imbastire poi una combinazione di reparto nello stretto, sulla trequarti. Si noti inoltre il blocco di partenza del Ninja.vale a dire soltanto se il filtrante ha i giri giusti e l’azione procede. Thomas infatti, col suo corpo, proibisce la giocata diretta (e pericolosissima) Perotti-Nainggolan.Ma se il lavoro chiesto a Dzeko è doppio nella fase offensiva,Allora è comprensibile che storca il naso: era abituato diversamente. Ecco centrocampo e attacco schierati contro il palleggio dei Colchoneros.In questo caso, almeno, perché quella posizione è un po’ il punto dolente del 4-3-3, e ci devono scalare a turno, a seconda della strategia o del momento della partita, o la punta o le mezzali.Ma qui cosa succede? Per tentare di mantenere densità a centrocampo -impresa mai riuscita nei 90’- a Dzeko è chiesto di ballare tra Thomas e i due centrali dell’Atlético. E infatti sulla circolazione del pallone, causata dalla pressione di Defrel, Dzeko esce abbandonando Thomas.Se però il centrocampo giallorosso non si compatta stringendo tutte le maglie (qui Nainggolan o è stanco o è pigro), il centrale difensivo di Simeone pescherà facilmente una delle due punte, quella che gli va incontro (Griezmann).Così al francese basterà un semplice appoggio per fare arrivare il pallone al regista, prima marcato, ed ora completamente libero. A Thomas si aprono tre soluzioni: due facili (sulla sinistra) e una complicata ma immediatamente pericolosa (la verticalizzazione).il passaggio dal 4-3-3 al 5-3-2, a partire dal 67’, quando Fazio è subentrato a Defrel. Il calo fisico della Roma è stato evidente, i giocatori di Simeone entravano ormai da tutte le parti, e occorreva in quel frangente un pizzico di umiltà.Ma questo non significa che non sia più un integralista del 4-3-3, o per lo meno non ancora. Quando la Roma cambierà modulo dal primo minuto, potremo dirlo. Fino ad allora no.