Edin Dzeko nervoso dopo lo 0-0 della Roma con l'Atletico Madrid. L'attaccante giallorosso analizza a Premium Sport: "Abbiamo visto cose belle come contro l’Inter ma una squadra come la nostra non può giocare così nel finale, sia quello contro l’Inter che questo. Serve pazienza ma era importante prendere questo punto per andare avanti e per la fiducia. Meglio con Spalletti o con Di Francesco? E’ difficile dirlo, siamo solo all’inizio. L’anno scorso ho fatto tanti gol, quest’anno sarà più difficile, ho toccato poche palle in questo match, speriamo di toccarne di più che nelle prossime gare. Si sente la mancanza di Totti? Sì certo, così come si sente quella di Salah che giocava vicino a me. Anche Nainggolan giocava più vicino a me, ora sono tutti più distanti con questo sistema di gioco ma dobbiamo avere pazienza per crescere tutti insieme".