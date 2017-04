Chi l’avrebbe detto che sarebbe stato Edin Dzeko, a battere il record di gol segnati in una stagione alla Roma? L’anno scorso, nessuno, ora però la situazione è nettamente cambiata. Giunto in Italia tra grandi speranze, deluse nettamente le attese con appena 10 reti nel 2015/2016. Sembrava aver dimenticato come andare in gol, tra continui sfottò provenienti sia dagli avversari, sia dai sostenitori giallorossi. Un giocatore ormai irrecuperabile, il cosiddetto “bidone”, poi la svolta.

, e ora il bosniaco si è imposto come trascinatore della Roma. Il vero Dzeko è così riemerso dall’ombra, con l’esplosione in questa stagione:tra Campionato (23), Europa League (8) e Coppa Italia (2). Il triplo di un anno fa. Acquistato dal Manchester City per 20 milioni di euro, il cartellino era crollato a 12, ora invece la Roma potrebbe rivenderlo andando in pari con la spesa effettuata due anni fa.– Il classe 1986, risalente all’anno in cui il capitano vinse la Scarpa d’oro, nel 2006/2007. Meglio della leggenda giallorossa quindi, ma per l’ex city la sfida non termina qui.– Il mitico Pedro Manfredini, detto Piedone, detiene da 56 anni il. Annata in cui la Roma conquistò l’unico suo trofeo internazionale, la Coppa delle Fiere vinta a Birmingham. In molti si sono concentrati sul superamento dei gol di Totti, ma con due reti Dzeko sarebbe eletto come il migliore nella storia dei bomber giallorossi in assoluto.- Piedone giocò a Roma dal ’59 al ’65, era specializzato in triplette (9), e ha dei parallelismi con Dzeko., a prescindere che segnasse o meno. Rappresentava in molte occasioni il capro espiatorio delle sconfitte. Piedone però rimaneva in silenzio e pensava solo a lavorare, così come il bosniaco: mai una parola fuori posto, mai un gesto di stizza verso tifosi o allenatore, e un eguale affetto della tifoseria conquistato nel corso del tempo. Ora Dzeko oltre ai gol, spera di eguagliarlo anche nei trofei con la maglia giallorossa, avendo il palmarés ancora a secco da quando è nella Capitale, ma se continua a mettere a segno tutti questi gol, le vittorie saranno solo una questione di tempo.