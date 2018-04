La vittoria di Edin Dzeko. Dopo il gol della speranza segnato all'andata persa 4-1 a Barcellona, l'attaccante della Roma ha timbrato il cartellino anche al ritorno vinto 3-0 all'Olimpico. Dando il via a un'incredibile rimonta, completata nella ripresa da De Rossi (su rigore guadagnato dallo stesso Dzeko) e Manolas.



NO AL CHELSEA - Nel dopo-partita, il nazionale bosniaco è tornato a parlare dello scorso mercato di gennaio, quando il club giallorosso lo aveva praticamente ceduto al Chelsea, dove però non avrebbe potuto giocare in Champions (poi eliminato agli ottavi proprio dal Barça). "Non è stato facile - ha dichiarato Dzeko -, ma sono rimasto qui e sono felice come penso lo sia pure la società... A quanti soldi ho rinunciato? Non parliamone, i soldi non sono importanti".



IN COPPIA CON SCHICK - "Patrik è ancora giovane e deve crescere, oggi ha fatto una buona partita. Per me è più facile giocare con lui vicino. E' la prima volta che abbiamo giocato con la difesa a tre ed è andata benissimo. Abbiamo vinto 3-0 contro una grandissima squadra, non avevo mai visto il Barcellona così in difficoltà. Giocando come oggi possiamo competere con tutti, per ora penso a godermi il sorteggio delle semifinali di Champions League con la mia Roma". Eh sì, Edin: hai avuto ragione tu.