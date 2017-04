L'attaccante bosniaco della Roma, Edin Dzeko ha dichiarato al sito Sport.Blic.Rs: "La mia storia è fatta di sogni. Io sono fatto così, ho sempre creduto in me stesso. La mia prima stagione a Roma non è stata il massimo per una serie sfortunata di circostanze. Ho cambiato metodi di allenamento, città e stile di gioco, avevo bisogno di un periodo di adattamento. Sarebbe stato più semplice andare via, ma sono voluto restare con la speranza di confermare le mie qualità e ce l'ho fatta. Le critiche c'erano, ma erano giuste e mi hanno fortificato".