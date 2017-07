L'attaccante bosniaco Edin Dzeko ha dichiarato a Roma Tv: "Siamo ancora all'inizio della preparazione. Qualche giocatore importante è andato via, ma ne sono arrivati altri forti e magari ne arriveranno ancora. Sono sicuro che la Roma sarà forte anche più dello scorso anno. L'obiettivo è fare bene in tutte le competizioni, dalla Champions al campionato passando per la Coppa Italia. Dobbiamo lavorare bene perché anche le altre squadre si sono rinforzate. Penso che il prossimo campionato di Serie A sarà più bello rispetto agli ultimi anni. La scorsa è stata una stagione molto bella per me, con tanti gol, e voglio ripartire da lì. Voglio continuare così, segnare ancora tanto anche se so che è difficile".