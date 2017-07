Parlando ai microfoni di Roma Radio, l'attaccante giallorosso, Edin Dzeko, ha parlato del futuro della squadra giallorossa, del rapporto con il nuovo allenatore e della convivenza con Defrel: "La scorsa è stata una stagione molto bella per me con tanti gol. Voglio ricominciare da lì, bella, ma voglio continuare in questa maniera anche nella prossima, fare tanti gol, anche se sarà difficile, ma mi preparo bene con la squadra e inizierò bene la stagione".



NON SONO SERENO - "Sereno no, non voglio starci troppo, perché se sei tranquillo poi pensi che tutto sarà facile, ma è sempre più difficile. Per me la prossima stagione sarà più facile che nelle precedenti, perché anche gli altri compagni mi conoscono meglio. Non sarà semplice, ma voglio prepararmi al meglio".



DI FRANCESCO - "Sono buone, siamo qua noi nazionali da 3-4 giorni. Il mister lo conosciamo da Sassuolo. Sappiamo che attua un bel calcio e sarà così anche qui. Dobbiamo imparare il suo metodo di lavoro, ascoltarlo e faremo bene".



DEFREL - "Si, l'anno scorso ho fatto 51 partite, tante, ma volevo giocare sempre. È sempre bello avere un altro attaccante. Defrel è forte, a me piace, sono contento per la Roma che ha preso un calciatore che aiuterà la squadra in futuro. Deciderà il mister ma non vedo problemi a giocare insieme. Sono sicuro che la Roma sarà forte, se non più forte della stagione passata".



LA CHAMPIONS - "È la competizione più bella al mondo e siamo contenti di esserci tornati. Dobbiamo prepararci bene, perché dovremo fare molte partite: Champions, Serie A, Coppa Italia. Dobbiamo fare bene anche in campionato dove molte squadre si sono rinforzate e sarà un campionato più bello delle ultime stagioni".