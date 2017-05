Il centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili, destinato al Montreal Impact, ha concesso una lunga intervista alla rivista svizzera Zwolf, nella quale ha parlato a tutto campo.



HIGUAIN - "Capisco la sua scelta di trasferirsi alla Juventus, anch'io avrei fatto la stessa cosa, il 95% dei giocatori avrebbe fatto così. Quando una società vuole pagare cinque volte di più il tifoso dovrebbe mettersi nei panni del giocatore: e allora anche il tifoso quasi certamente farebbe la stessa cosa".



MEGLIO DEL PIPITA E DEL MATADOR - "Il miglior giocatore che ho avuto come compagno? Hamsik, ancora meglio di Cavani o Higuain. Marek è il mio idolo, ho sempre detto che vorrei giocare come lui e ora al Bologna ho preso davvero un po' questo ruolo".



INLER - "In un'intervista il suo manager ha detto che non gli piace giocare con me e Behrami, conoscevo Inler da dieci anni ed ero molto deluso".



NAPOLI - "Meglio non andare a passeggio con un Rolex...".



MERCATO - "Di recente il ds del Zurigo mi ha contattato per un possibile ritorno. Ne ero contento, ma era troppo tardi: avevo già deciso di trasferirmi a Montreal".