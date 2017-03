, mostrando una grande passione per il rumore del nemico. Talvolta perché ce lo tirano dentro in modo forzoso, come accadde in settembre a proposito dell'assenza della bandiera spagnola dalle maniche della sua maglietta, ciò che fu frutto di un equivoco. E tutto ciò succede perché il difensore blaugrana. Piqué sta lì, nell'esatto mezzo di quella convergenza. E vi dà corpo in misura tale da rendere ormai quasi indistinguibile, nelle sue parole, la causa del barcellonismo e quella del catalanismo.Del resto, da quelle parti il calcio è sempre stato politica. E. Se a tutto aggiungiamo che quella odierna è l'epoca della comunicazione istantanea e interconnessa, ecco che il quadro si completa. In questo contesto si inserisce il difensore centrale del Barça e della nazionale. Che ha un gusto per la polemica sovente eccessivo, che fa un uso dei social il più delle volte narcisistico, e che se c'è da spaccare in due l'opinione pubblica nazionale non si tira certo indietro. Anche perché il ragazzo ha imparato il modo per colpire il bersaglio. La lunga pratica non poteva che dargli tutti gli insegnamenti del caso. E infatti. Tutto ciò, nelle parole di Piqué, viene rappresentato dalla figura di Marta Silva, avvocato generale dello Stato e dunque componente del corpo giudiziario di pubblica accusa. La signora Silva è figlia di Federico Silva Munoz, ministro dei Lavori Pubblici per cinque anni in epoca franchista (1965-1970), e successivamente fondatore di Alianza Popular, il partito che ha fatto transitare nella democrazia molti vecchi arnesi del regime del caudillo.. Tanto da essere ospite del palco presidenziale al Bernabeu. Proprio a questi due ultimi elementi ha fatto riferimento l'esternazione di Piqué a Saint Denis: il ruolo della Marta Silva nell'Avvocatura dello Stato e la sua presenza nel luogo che è la vetrina ufficiale del potere madridista.. Una disparità di trattamento della quale le presenze di Marta Silva nel palco presidenziale del Bernabeu sarebbe un simbolo. Come detto, questo riferimento di Piqué è grossolano. E lo è due volte. In primo luogo, perché è vero che i due barcellonisti sono stati condannati mentre il madridista no. Ma è anche vero che le singole vicende giudiziarie hanno avuto tempi diversi, e che quella di Cristiano Ronaldo è la più recente. Probabile che sia ancora in fase d'istruzione. In secondo luogo, perché è un'enorme forzatura ricolleggare un'influenza della signora Marta Silva sulle sorti giudiziarie di Messi e Neymar, attribuendo ciò al fatto che la signora faccia parte dell'Avvocatura dello Stato. I componenti di quel corpo sono oltre trecento e se si seguisse il ragionamento di Piqué li si dovrebbe colpevolizzare tutti per la presunta disparità di trattamento fra le due stelle barcelloniste e quella madridista.E tuttavia, rimproverare a Piqué queste grossolanità significa mancare totalmente il senso della questione. Perché, nell'epoca della comunicazione costruita attraverso il mix fra il medum televisivo e i social, la grossolanità diventa, per paradosso, una delle più raffinate armi di polemica pubblica. Ce lo insegnano molte delle leadership politiche contemporanee, del resto.. E si è comportato di conseguenza.@pippoevai