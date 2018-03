Quattro gol alla Juventus e la memoria che torna al 20 ottobre 2013. Come racconta il Corriere Fiorentino, stavolta Pepito Rossi non c’entra, ma la Primavera nella storia ci è entrata eccome, riconquistando una finale nella 'Viareggio Cup' che mancava da sette anni. La squadra di Bigica non solo ha compiuto la sua missione, ma lo ha fatto con la qualità di una squadra che in novanta minuti non ha quasi mai visto mettere in discussione il risultato finale. Dopo i gol di Lakti e Diakhatè nei primi 15′, la Fiorentina non ha fatto altro che gestire la gara, poi le reti di Gori e ancora Diakhatè, che con la polemica allo scadere con Sottil ha rovinato in piccola parte la festa del gruppo. Mercoledì la finalissima contro l’Inter, per vendicarsi della finale del Viareggio 2011 e riportare a Firenze un trofeo che manca dal 1992.