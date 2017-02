Appena a dicembre era l'uomo del momento in casa Juve insieme a Daniele Rugani. Il rinnovo andava a celebrare un periodo assolutamente positivo a livello personale, con Stefano Sturaro eletto a punto di riferimento del blocco azzurro in bianconero per il futuro. Poi, dopo lo scivolone di Firenze, è uscito dai radar: la svolta tattica di Max Allegri lo ha di fatto estromesso dalle rotazioni, dietro ai titolarissimi e forse pure a Rincon per la mediana a due, fuori contesto per il momento al posto di uno tra Mandzukic e Cuadrado. Per il momento, appunto. Perché la partita di questa sera con il Palermo potrebbe trasformarsi in un'occasione da cogliere al volo per Sturaro, con Allegri che potrebbe regalarsi una nuova alternativa tattica utile in alcune circostanze soprattutto a partita in corso.

ARMA TATTICA – Non che Sturaro sia diventato un caso. Sacrificato sull'altare di una Juve che ha trovato la quadra in entrambe le fasi, il centrocampista ha trovato inevitabilmente meno spazio e lo stesso agente Carlo Volpi negli scorsi giorni ha dichiarato come sia consapevole del suo ruolo in questa squadra accettando anche la panchina col sorriso. Ma ora che riparte la Champions, lui che spesso è stato utilizzato anche a sorpresa proprio in Europa dallo stesso Allegri come jolly risultando anche decisivo (dal Real al Bayern), ora può tornare a scalare posizioni dalle retrovie. In caso di centrocampo a tre, i suoi muscoli e il suo dinamismo si son già rivelati fondamentali in questa stagione. Con caratteristiche ovviamente differenti, ora potrebbe essere lui a sostituire Mandzukic contro il Palermo aiutando la Juve ad assumere un atteggiamento più camaleontico a seconda dei momenti della partita passando in corsa al centrocampo a tre se necessario, come dichiarato proprio da Allegri in questi giorni. Non solo, la sua presenza potrebbe consentire anche una maggiore libertà in fase di inserimento al mediano operante sul centrosinistra oltre che ovviamente ad Alex Sandro in sovrapposizione. Come la si voglia leggere, in ogni caso rimane un'opportunità fondamentale per Sturaro che ora si ritrova di nuovo a caccia di un ruolo importante in questa Juve. E presto la musichetta in Champions ricomincerà a suonare, magari a trasformarlo ancora.



@NicolaBalice