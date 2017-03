Mediaset è ai ferri corti con LaLiga. Il gruppo spagnolo del colosso di Cologno Monzese, che possiede canali come Telecinco o Cuatro in terra iberica, ha denunciato l'istituzione sportiva tramite la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).



Il motivo del contendere è il mancato ingresso delle telecamere di Mediaset España all'interno degli stadi nella scorsa giornata di campionato, proibito dalla Liga stessa. Il gruppo televisivo si riserva il diritto di mostrare immagini dell'atmosfera che si vive in panchina, delle gradinate o del campo di gioco, che si aggiungono ai 90 secondi di sommario concessi direttamente da LaLiga. Sembra che Mediaset sia stata costretta a scegliere tra l'una e l'altra opzione, oltre che sentirsi imporre di togliere le immagini riprese dal proprio sito Internet.



Già nel 2015 non erano mancati gli screzi per il limitato accesso delle telecamere di Mediaset concesso durante alcune partite di campionato. Ora il rapporto tra le parti potrebbe essere ad un punto di non ritorno.