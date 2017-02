Una partita che equivale ad un'autentica finale. Poi la Juve. Questo il programma di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista classe '97 di proprietà del Boca Juniors, infatti, nelle prossime ore disputerà una sfida che non ammette passi falsi con il suo Uruguay al Sudamericano Sub20: l'ultima partita contro l'Ecuador del bomber atalantino Bryan Cabezas (che a sua volta ha colpito parecchio gli osservatori di mezzo mondo, compresi quelli bianconeri) varrà il titolo finale, al termine di una competizione che nonostante il rosso ricevuto con l'Argentina lo ha poi consacrato tra i talenti di maggior prospettiva di tutto il Sudamerica. Un'avventura pronta a finire, un'altra pronta a iniziare: come anticipato da Calciomercato.com, infatti, nei prossimi giorni è previsto un blitz a Torino di Bentancur e del suo entourage per effettuare le visite mediche di rito e ultimare le pratiche per fare in modo che la Juve possa far valere l'opzione di acquisto da esercitare entro il 20 aprile in vista della prossima stagione.

TUTTE LE CIFRE – Pronta ad arrivare alla definizione quindi l'operazione tra Juve e Boca Juniors, chiudendo una volta per tutte quel maxi-cerchio imbastito in seguito all'affare Tevez. Nessuno sconto da parte del club argentino che ha impedito alla Juve di tesserare Bentancur già in questa stagione, con i bianconeri che non hanno accettato la richiesta di altri 2 milioni rispetto a quanto pattuito in precedenza. E che porterà nelle casse del Boca una cifra variabile nel corso degli anni. Riepilogando, Bentancur costerà alla Juve 10.4 milioni tra opzione (1 milione) e acquisto (9.4 milioni). A questi vanno aggiunti 2 milioni di bonus che scatteranno alla terza stagione di militanza in bianconero, oltre a 500 mila euro alla decima presenza in prima squadra, decimo gol segnato e al raggiungimento della qualificazione in Champions League. A questi potenziali 3.5 milioni di bonus, si aggiunge anche il 50% sull'eventuale futura vendita di Bentancur.