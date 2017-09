Quella di sabato sera all'Allianz Stadium è stata la tredicesima sconfitta del Torino in un derby negli ultimi dieci anni. Solamente tre stracittadine, in questo lasso temporale, sono terminate con un risultato diverso dal successo della Juventus: in una ha vinto la formazione granata (2-1 nel 2015 con gol di Darmian e Quagliarella), nelle altre due il risultato è stato di parità (1-1 la scorsa primavera, 0-0 nel febbraio 2008.



In totale negli ultimi dieci anni il Torino ha perso l'81.25% delle partite contro la Juventus. Dal 2007, considerando le formazioni di serie A che hanno giocato contro i bianconeri almeno lo stesso numero di partite dei granata (sedici), solamente l'Atalanta ha un rendimento peggiore del Toro: in diciannove partite, diciassette sconfitte e due pareggi. Persino squadre come il Chievo Verona, il Palermo, il Genoa e il Catania hanno fatto meglio del Torino nei confronti contro la Juventus.



Dieci anni di partite contro la Juventus:



Inter 25 partite – 7 vittorie – 7 pareggi – 11 sconfitte – percentuale sconfitte 44%

Napoli 27 partite – 9 vittorie – 6 pareggi – 12 sconfitte – percentuale sconfitte 44.44%

Sampdoria 18 partite – 3 vittorie – 7 pareggi – 8 sconfitte – percentuale sconfitte 44.44%

Fiorentina 25 partite – 4 vittorie – 8 pareggi – 13 sconfitte – percentuale sconfitte 52%

Roma 23 partite – 6 vittorie – 4 pareggi – 13 sconfitte – percentuali sconfitte 56.52%

Catania 16 partite – 1 vittorie – 6 pareggi – 9 sconfitte – percentuale sconfitte 56.25%

Udinese 20 partite – 5 vittorie – 3 pareggi – 12 sconfitte – percentuale sconfitte 60%

Milan 26 partite – 5 vittorie – 5 pareggi – 16 sconfitte – percentuale sconfitte 61.54%

Chievo 19 partite – 1 vittoria – 6 pareggi – 12 sconfitte – percentuale sconfitte 63.16%

Bologna 17 partite – 1 vittoria – 5 pareggi – 11 sconfitte – percentuale sconfitte 64.71%

Genoa 21 partite – 3 vittorie – 4 pareggi – 14 sconfitte – percentuale sconfitte 66.67%

Palermo 18 6 vittorie – 0 pareggi – 12 sconfitte – percentuale sconfitte 66.66%

Lazio 30 partite – 4 vittorie – 5 pareggi – 21 sconfitte – percentuale sconfitte 70%

Cagliari 20 partite – 2 vittorie – 4 pareggi – 14 sconfitte – percentuale sconfitte 70%

Torino 16 partite – 1 vittoria – 2 pareggi – 13 sconfitte – percentuale sconfitte 81.25%

Atalanta 19 partite – 0 vittorie – 2 pareggi – 17 sconfitte – percentuale sconfitte 89.47%



NB: non sono state inserite nella tabelle le squadre che hanno disputato un numero nettamente inferiore al Torino di partite contro la Juventus