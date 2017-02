Giovedì 23 febbraio la Fiorentina ospiterà in casa il Borussia Monchengladbach per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Un appuntamento che dovrebbe essere sentito e importante per la piazza, che ha sempre vissuto in maniera viscerale le sorti della propria squadra, ma per il momento la prevendita è stata molto fiacca.



Per riempire lo stadio in quella occasione è sceso in campo direttamente il club gigliato che, fa sapere il Corriere Fiorentino, ha alzato la cornetta e si è messo a chiamare gli abbonati alla stagione in corso, tutto questo per convincere la gente a garantire una cornice di pubblico adeguata all'evento. Telemarketing e opera di persuasione insieme per un'iniziativa molto particolare e insolita nel mondo del calcio, ma per il momento i risultati ottenuti non sono un granché.

Molto di più farà l'esito della partita di andata che è in programma in programma giovedì in Germania: in caso di risultato positivo, siamo sicuri che i tifosi viola risponderanno presenti all'appello e cercheranno di trascinare la squadra verso gli ottavi di finale. Intanto saranno circa un migliaio i sostenitori gigliati che si recheranno a Monchengladbach a spingere Sousa e i suoi giocatori.