Qual è la novità? Nessuna. Da tempo si era nota la fede sportiva professata dal personaggio in questione e, francamente, la cosa mi interessa in modo relativo: ritengo infatti che ciascuno sia libero di tifare per chi vuole.La novità vera e' un'altra., e quasi gongolante, da MarzulloSiamo unanimemente d'accordo che Pecoraro non sia un tifoso qualunque?