Sono 3 i club di Premier che si sfideranno quest’estate per Antoine Griezmann. Sono Manchester United, Chelsea e Manchester City. A riportare la notizia è il Sun, che sottolinea come i tre top club siano disposti a spendere una cifra intorno ai 100 milioni di euro per arrivare all’attaccante francese dell’Atletico Madrid.



I Red Devils sarebbero in vantaggio nella contesa, ma tutto dipenderà se accederanno o meno alla Champions League. Ad influenzare Griezmann nella scelta si dice sia stato lo stesso Paul Pogba durante i vari incontri in nazionale.