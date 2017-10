Meglio non dirgli che è infortunato, scherzava Max Allegri al rientro dalla sosta. Figuriamoci che è stanco. Eppure contro Lazio e Sporting Lisbona, sembrava davvero che Mario Mandzukic necessitasse di almeno un turno di riposo. Assente come tanti, fuori dalla partita come troppi, il croato ha però avuto il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto trovando l'incornata che può valere la qualificazione agli ottavi di Champions, che sicuramente scaccia via tutti quei fantasmi che sarebbero piombati in caso di terza partita senza vittorie dalle parti della Juve. Un gol pesantissimo, ennesima testimonianza del perché di lui Allegri proprio non voglia fare a meno. Esempio di cattiveria agonistica, concentrazione, spirito di sacrificio. Ed in Europa in questo 2017 lui è decisivo come e più di tutti gli altri compagni di reparto, leader tecnici designati che pure finiscono per aggrapparsi a lui quando le cose non girano.

EURO MARIO – Assente al Camp Nou, la rete segnata allo Sporting è infatti la quarta consecutiva nelle ultime quattro partite disputate in Champions. Dal Monaco allo Sporting, passando per Cardiff e l'Olympiacos. Guardando all'anno solare una più di Higuain, una più anche di Dybala che in questa stagione è ancora a secco in questa competizione. Non è solo una questione di gol comunque, in Champions ecco che Mandzukic sta riuscendo ad essere decisivo e trascinante, cosa che la coppia argentina è riuscita a fare solo a intermittenza con lampi di luce decisamente troppo brevi e sporadici. Mandzukic invece c'è sempre, anche quando sembra non esserci. In tal senso, è facile capire perché Allegri a lui non voglia rinunciare. Se poi, anziché crossare per gli altri sulla fascia può farsi trovare in area a prenderla di testa, tutto sembra un po' meno strano...



@NicolaBalice