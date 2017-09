Se ne è andato, a 91 anni. Il mondo piange Hugh Hefner, fondatore di Playboy. Con la creazione della rivista, nel 1953, Hefner diede il via alla costruzione di un marchio ad oggi inconfondibile in tutto il mondo e ha lasciato il segno nella cultura della seconda metà del 20esimo secolo incarnando una delle espressioni della rivoluzione sessuale. Le meravigliose modelle di Playboy, le "conigliette", nate in contrapposizione al puritanesimo americano, diventarono presto oggetti delle fantasie di milioni di uomini. Il ruolo è stato impersonato anche da star di Hollywood, personaggi dello spettacolo e sportive.



ANCHE IL CALCIO - Tra queste, nel 2011, finirono sulla copertina di Playboy cinque giocatrici della nazionale tedesca under 19 di calcio. Annika Doppler (Bayern Monaco), Kristina Gessat (FSV Gutersloh), Ivana Rudelic (Bayern Monaco), Julia Simic (Bayern Monaco) e Selina Wagner (Wolfsburg) accettarono l'offerta delle versione tedesca della rivista per respingere lo stereotipo che le calciatrici non sono attraenti.



CHE LOOK! - Sposato tre volte e due volte divorziato, tra un matrimonio e l’altro Hugh Hefner negli anni ha amato migliaia di donne, arrivando a convivere con ben sette donne contemporaneamente. Verrà ricordato anche per il suo look: in vestaglia di seta e con la sua inseparabile pipa, circondato da modelle, nella sua 'Playboy Mansion'.