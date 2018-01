Ieri sera è venuto a mancare Azeglio Vicini, commissario tecnico della Nazionale ai Mondiali di Italia 90. pic.twitter.com/xrlnImdIGh — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 31 gennaio 2018

Avrebbe compiuto 85 anni a marzo. Prese il posto di Bearzot, allenando gli Azzurri al Mondiale died è rimasto ct fino al 1991 prima di lasciare la Nazionale ad Arrigo Sacchi.Mossi i primi passi calcistici nelle giovanili del Cesena, città dove era nato, Vicini arrivò a Vicenza nel 1952, all'età di 19 anni: con la squadra biancorossa vinse due Tornei di Viareggio, nel 1953 e 1954 (di quella squadra faceva parte anche Sergio Campana), per poi esordire in serie A con il Lanerossi Vicenza. Nel 1956 si trasferì alla Sampdoria, dove giocò sette campionati nella massima serie per poi concludere la carriera calcistica con il Brescia. Proprio qui iniziò la sua carriera di allenatore in serie A nel 1967-1968 per poi entrare l'anno successivo nel settore tecnico della Figc dove ha ricoperto il ruolo di ct nelle nazionali under 23 e nell'under 21, che ha allenato dal 1976 al 1986. Gli ottimi risultati (anche una finale europea) con questa squadra azzurra gli aprirono le porte per la panchina della nazionale A, che ha guidato al terzo posto nell'edizione dei mondiali di Italia '90.