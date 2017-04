Il Napoli segue tutte le partite della Spal da un po' di tempo a questa parte, e in particolar modo le prestazioni di Alex Meret: lo racconta Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro. Il ventenne portiere in prestito dall'Udinese, tra l'altro reduce dalla prima convocazione in Nazionale di Ventura per la gara di qualificazione mondiale con l'Albania e l'amichevole con l'Olanda, è diventato l'obiettivo numero uno del Napoli per il futuro. Meret è seguito anche dalla Juve: sfida davvero infinita.