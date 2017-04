E ora che si dimetta. Chiedere scusa servirebbe a poco, anzi a nulla. Ma ora, Giuseppe Pecoraro dovrebbe dimettersi dal ruolo di Procuratore in Federcalcio. Perché quanto successo oggi non può essere catalogato solo alla voce 'figuraccia'. L'intercettazione tanto urlata ai quattro venti negli ultimi dieci giorni, quella che doveva incastrare Andrea Agnelli e la Juve tutta a proposito del presunto coinvolgimento consapevole con esponenti della 'Ndrangheta, non c'è e non c'è mai stata.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU ILBIANCONERO.COM