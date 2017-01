Il passo falso di Napoli e Roma favorisce la cavalcata dell'Inter, vincente da sette turni consecutivi. Gli uomini di Pioli sono ancora indietro rispetto alle avversarie e domenica sera giocheranno a Torino contro la Juve. Sarà fondamentale, per i nerazzurri, non uscire sconfitti dalla Stadium. Anche per il morale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento dell'Inter e spiega come il mese di febbraio potrebbe essere decisivo.



"Pancia a terra e rapporto durissimo: da undici turni (uno con Vecchi in panchina) l’Inter sta imponendo al campionato un ritmo mostruoso. Una specie di «cronometro» alla Indurain dei tempi d’oro, anni in cui il fenomeno navarro asfaltava chiunque sia al Giro sia al Tour. La banda Pioli con questo primo lungo strappo è risalita dal dodicesimo posto alla quarta piazza, ormai a un passo dalla zona Champions. Il podio non è infatti più così lontano: là davanti la Juve concede sì briciole, ma da ieri hanno iniziato a scricchiolare Roma e Napoli. Lo stop dei giallorossi a Marassi e il sorprendente pareggio interno del Napoli contro il Palermo consentono di fatto all’Inter di mettere nel mirino anche il secondo posto, ovvero l’accesso diretto all’Europa che conta: cinque i punti da recuperare sui ragazzi di Spalletti, solo tre dagli azzurri. Il disastroso inizio di stagione condanna comunque i nerazzurri a non alzare praticamente mai il piede dell’acceleratore da qui a fine campionato. Ecco la classifica degli ultimi undici turni: 28 i punti messi insieme da Icardi e compagni, +3 sul Napoli e +4 su Juve (che però deve recuperare una gara, a Crotone) e Roma. Un discreto scossone, ma nulla di sconvolgente considerata la strepitosa marcia interista. E allora possiamo tranquillamente affermare che sarà febbraio il mese della verità a livello di reali ambizioni di un’Inter che incontrerà via via la Juventus a Torino (domenica prossima), l’Empoli in casa (12 febbraio) e il Bologna fuori (il 19), prima della partitissima del Meazza contro la Roma (domenica 26 febbraio)".