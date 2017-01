Semplicemente le offerte, piombate dalla Cina non erano rinunciabili. Così Axel Witsel ha spiegato la sua decisione di accettare la corte del Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro, scusandosi con la Juve, che lo aveva indidivuato come il rinforzo principale a centrocampo per gennaio. "E’ stata una scelta molto difficile perché da una parte c’era una grandissima squadra e un top club come la Juventus, ma dall’altra c’era un’offerta irrinunciabile per il futuro della mia famiglia. I dirigenti bianconeri si sono sempre comportati da signori con me e non posso che essere grato a loro. Sarò tifoso della Juventus e mi auguro che la Juve possa trionfare in Champions. E poi chissà, magari in futuro succederà che finalmente le nostre strade si incontreranno", ha dichiarato a Tuttosport.



Il nazionale belga firmerà un contratto per le prossime 4 stagioni da 18 milioni di euro netti all'anno (più 2 di bonus alla firma), mentre lo Zenit San Pietroburgo ne riceverà 20 per il cartellino. La Juventus ne metteva sul piatto 4,5 per il calciatore e tra i 6 e i 7 al club russo, in considerazione del fatto che il suo contratto sarebbe scaduto naturalmente il prossimo giugno.