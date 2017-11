"Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5! One, two, three, four, five...": cominciava così Mambo No. 5, singolo di Lou Bega uscito nel 1999 basato sull'omonimo brano registrato da Pérez Prado nel 1952, assoluto successo di quell'estate pre 2000. Un pezzo che è entrato nei nostri cuori, tanto che, soprattutto durante le varie stagioni estive che si sono succedute da allora, viene regolarmente riproposto da discoteche e locali. Ma c'è qualcuno che in Inghilterra è andato addirittura oltre..



MAMBO N 5 PER BENEFICIENZA - Già, perché il club dell'Ebbsfleet United Football Club, società calcistica inglese di Gravesend nel Kent, che milita in Conference South, uno dei due campionati calcistici inglesi di sesta serie ha riportato in voga il successo di 19 anni fa grazie a un proprio giocatore, il difensore inglese Yado Mambo. Parecchi tifosi hanno iniziato a invocare la maglia numero 5 per Mambo, per avere la possibilità di leggere sulla maglietta: "Mambo 5". Detto, fatto: la società ha deciso di assegnargli la numero 5 e di disporre che il ricavato dalla vendita delle sue magliette finisca in beneficienza per la lotta contro il cancro. Quando una canzone, ad anni di distanza, può ancora fare del bene...