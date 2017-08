Prima; dopo,, con il sì del giocatore ma la distanza tra i due club sulla formula da adottare; infine, a sorpresa, ma poi non troppo visto che è un ritorno di fiamma, lPer tacere ancora della Juve che, tra ieri e oggi, forse ancora gelosa del suo pupillo (o semplicemente per azione di disturbo), sembra essersi rifatta sotto. Una cosa è certa: oramai è difficilissimo orientarsi in questa selva di proposte. Per questo, ci accontenteremo qui di provare a rispondere a una domanda:Tre centrocampisti, un trequartista e due punte. Arrivato dallodopo il prestito al, dove Schick nella stagione 2015/2016 giocava fondamentalmente da prima punta nel 4-2-3-1,Qualche numero relativo al campionato scorso:Piccolo particolare: ha disputato 18 partite da subentrante. Ma eccolo nell’ultima giornata, contro il Napoli, sul centro-sinistra del fronte d’attacco, in coppia con Quagliarella. Si rammenti infatti cheQuesto, sia per sfruttare in zona strategica la sua tecnica e i suoi centimetri (è quasi 1,90), sia per mantenere la minaccia di Muriel e Quagliarella in campo, contemporaneamente. Un esempio? Proprio contro la Juve, nella gara di ritorno.Schick prediligeva il lato destro del fronte d’attacco, lasciando a Muriel la fascia sinistra. Sotto, l’azione del gol che ha deciso il derby della Lanterna nel girone di ritorno.– Nel gioco di Giampaolo succede spesso che le punte si aprano sul lato forte, con un movimento interno-esterno come quello eseguito qui sotto proprio da Schick. In questo caso l’attaccante va a cercare spazio in ampiezza, alle spalle di Laxalt. Si defila per assecondare l’inserimento centrale del trequartista, ma anche, altra opzione, per ricevere palla e giocarsi l’uno contro uno col marcatore che lo segue.Per poi puntarlo fronte alla porta con una naturalezza nel tocco e una leggerezza negli spostamenti davvero incantevole.Quando poi, lontano dalla porta, sfugge allo stesso modo al difensore salito in pressione, e si trova a campo aperto, in contropiede, la sua falcata palla al piede è devastante. Non lo prendi.Inoltre, alto com’è,che in teoria è stato preso per l’appunto come vice-Dzeko, ma che in realtà richiede una manovra su misura, perché non sa farsi valere nel gioco aereo, almeno nelle sponde.Dovrà però imparare anche a faticare come un esterno, e molto, considerando il lavoro che chiede Di Francesco agli uomini di fascia del tridente. Su e giù, continuamente. Altra vita rispetto a quella con Giampaolo, dove era la mezzala a uscire forte (qui Barreto, mentre Schick accorcia e sorveglia il centrale di difesa).Riguarderebbe dunque soprattutto la fase difensiva la vera trasformazione di Schick da blucerchiato a giallorosso, perché per quanto riguarda quell’altra, di fase, il giovane ceco indirettamente e implicitamente ci ha già fatto vedere tutto (o quasi).- Mettodato che il giocatore verrebbe impostato più o meno così, da esterno destro capace di convergere.All’occorrenza Spalletti potrebbe usarlo anche come trequartista o prima punta (vice-Icardi). Ma va da sé che all’Inter, al momento,. Il discorso fatto per Roma e Inter, non può valere per chi ha appena comprato gente come Douglas Costa e Bernardeschi, e può “accontentarsi” di schierare Mandzukic punta centrale, qualora il Pipita sia indisponibile.. Per amor di completezza, perché nel calcio di oggi bisogna saper giocare in tutti i modi. A quel punto, allora, il nome Schick tornerebbe fuori di diritto anche a Torino.