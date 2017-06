Non sarà Alvaro Morata il nuovo attaccante del Milan. E neanche uno tra le “alternative” Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang. Fassone e Mirabelli, infatti, hanno scelto André Silva per rinforzare l’attacco rossonero. Sarà il giovane gioiello di proprietà del Porto il regalo per Vincenzo Montella. Il primo contatto tra i dirigenti del Milan e Jorge Mendes, procuratore del giocatore, è avvenuto a Cardiff in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Un sondaggio col potentissimo procuratore portoghese, poi i contatti si sono intensificati giorno dopo giorno viste le difficoltà per Morata e Belotti. Questa sera a Milanello il summit decisivo tra Fassone, Mirabelli, Jorge Mendes e André Silva. Domani il giocatore si sottoporrà alle visite mediche per poi diventare il nuovo centravanti del Milan.



CHI È ANDRÉ SILVA - Il nome completo in realtà è André Miguel Valente Silva. Si tratta di un attaccante classe 1995, titolare nel Porto e nella nazionale portoghese. In patria è considerato l’erede del “nuovo” Cristiano Ronaldo, ovvero del CR7 prima punta. André Silva non è un esterno come il primo Ronaldo, ma un attaccante. Secondo i quotidiani portoghesi, l’attuale Pallone d’oro ha recentemente fatto il nome di André Silva a Florentino Perez per il futuro. I dirigenti rossoneri hanno più volte osservato all’opera il giocatore e hanno colto la palla al balzo, chiudendo la trattativa per uno dei più promettenti prospetti d’Europa. Destro naturale, il nativo di Baguim do Monte è alto 1,85 m e in questa stagione (la prima nella massima divisione portoghese) con la maglia del Porto ha realizzato 21 gol in 44 partite tra campionato e coppe. Non è tutto, perché André Silva è molto abile a giocare di sponda in area di rigore: ben 8 gli assist vincenti per i compagni.



SPONSOR RONALDO - Per l’Europeo francese era considerato ancora acerbo. Fernando Santos ha iniziato a convocarlo subito dopo la vittoria in finale contro la Francia. L’esordio nella nazionale portoghese è datato 1 settembre 2016. Da quel giorno André Silva ha disputato 8 partite e realizzato ben 7 gol. Cristiano Ronaldo ha più volte ammesso pubblicamente di esser rimasto sorpreso dalle qualità del giocatore. Cresciuto nel settore giovanile del Porto, André Silva è un centravanti che all’occorrenza può giocare da seconda punta. In nazionale Fernando Santos schiera il neo-acquisto rossonero in coppia con Cristiano Ronaldo in un 4-4-2. Al Porto, però, Nuno Espírito Santo ha sempre utilizzato il portoghese da prima punta nel 4-3-3. Proprio il modulo che Vincenzo Montella adotta nel suo Milan.



SUPER CLAUSOLA - Il Porto, consapevole delle qualità di André Silva, si era tutelato con una importante clausola da 60 milioni di euro. La società lusitana, però, ha bisogno di una cessione eccellente e ha trovato l’accordo col Milan per una cifra vicina ai 40 milioni di euro (bonus inclusi). Il falso diez, così soprannominato per il numero 10 sulla maglia, in realtà è un vero numero 9. In tutto e per tutto ricorda proprio Alvaro Morata, cercato con insistenza nelle ultime settimane da Fassone e Mirabelli. Viste le difficoltà per arrivare allo spagnolo, il Milan ha virato sul suo “sosia”, calcisticamente parlando. E’ veloce e molto abile palla al piede, il suo punto di forza sono le progressioni e gli inserimenti in area di rigore. Deve ancora migliorare nel gioco aereo, ma ha tutto il tempo per farlo in rossonero, con un maestro come Vincenzo Montella.