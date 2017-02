Ricardo Pereira, talento classe '93, ha stregato la Francia, e in questa stagione si è preso le luci della ribalta con il suo Nizza; l'esterno portoghese, infatti, sta giocando una stagione di altissimo livello con la maglia del club francese ed ha, inevitabilmente, suscitato l'interesse di molti top club europei, tra cui anche l'Inter che è sempre alle prese con il problema legato ai terzini ed è rimasta favorevolmente impressionata da questo giovane talento portoghese.



ESTERNO COMPLETO - Ricardo Pereira, che si è affacciato al grande calcio nel 2013 quando è passato dal Vitória Guimarães al Porto, è nato come esterno offensivo e si è progressivamente trasformato in terzino nel corso della sua carriera. Le sue capacità, fisiche e tecniche, però, lo rendono un giocatore estremamente versatile, in grado di giocare ancora oggi sia da terzino che da esterno di centrocampo oltre che, all'occorrenza, anche da attaccante di fascia.



UN MIX DI TECNICA E FORZA - Il portoghese, che ha dimostrato di avere ancora grandi margini di miglioramento, può giocare su entrambe le fasce ed ha ottime doti offensive, figlie del passato da esterno d'attacco, oltre che discrete qualità, dovute alla grande fisicità, in fase difensiva. Nonostante non sia un gigante, Pereira che è alto 1,75 cm, ha dimostrato di avere grande forza fisica oltre che una velocità da sprinter che gli permettono di essere sempre molto efficace ed incisivo nei contrasti e nelle sfide uno contro uno. Il meglio di sé, però, lo da in fase offensiva: il classe '93, infatti, riesce a saltare l'uomo con grande facilità, e fa proprio del dribbling la sua qualità migliore; le capacità di offendere di questo giovane esterno sono testimoniate anche dai suoi numeri stagionali: Pereira, infatti, ha messo a segno un gol e servito ben 3 assist in 16 presenze di campionato.



AFFIDABILE E FUTURIBILE - Il talento di Ricardo Pereira lo ha portato ad essere considerato il miglior terzino della Ligue 1 questa stagione, ed ovviamente le grandi d'Europa hanno iniziato a seguirlo con crescente attenzione. Il Nizza, che ha deciso di riscattare il giocatore dal Porto, ha messo in preventivo di poterlo perdere già in estate, ma non senza farci una plusvalenza. L'Inter è avvisata: se vuole Pereira dovrà prepararsi a fare un investimento importante; la clausola rescissoria, infatti, è stata fissata a 25 milioni di euro: una cifra importante per un giocatore che, però, ha già dimostrato di poter essere uno dei migliori terzini d'Europa e che potrebbe essere la soluzione ai tanti problemi che affliggono l'Inter da troppo tempo.