Il colpo a sorpresa della Sampdoria è uruguaiano, ed è una vecchia conoscenza della Serie A: Gaston Ramirez torna in Italia, e lo fa a Genova, per diventare il trequartista titolare della formazione blucerchiata. Lo stesso Giampaolo lo ha confermato ieri: "Viene per fare il titolare", ha detto nel post partita della gara con il Manchester United. Effettivamente, la Samp per convincere il calciatore ha dovuto utilizzare tutte le carte a sua disposizione, nel corso di una trattativa durata oltre un mese.



Secondo Il Secolo XIX Ramirez si è ridotto sensibilmente l'ingaggio pur di rientrare nei parametri economici doriani. Al Middlesbrough guadagnava 2 milioni di euro, alla Samp percepirà uno stipendio di circa 1,2 milioni a stagione: ecco perchè sono state necessarie diverse componenti per chiudere l'operazione. Un ruolo importante lo ha giocato il tanto vituperato procuratore di Lucas Torreira, Bentancur, che dopo la 'tregua' con la Samp derivante dal rinnovo del regista ha spinto per portare in blucerchiato anche Ramirez. La presenza dello sesso Torreira è risultata decisiva: entrambi i giocatori sono di Fray Bentos, cittadina di 25.000 anime in Uruguay, e nei giorni scorsi si sono sentiti più volte, complice anche l'ottimo rapporto che li lega. Ramirez avrebbe inoltre sentito anche Viviano, suo compagno a Bologna.



GARANZIE - Lo stesso Giampaolo già ieri ha chiamato il nuovo acquisto blucerchiato per salutarlo e dargli il benvenuto. A pesare nella scelta di Ramirez è stata anche la garanzia di avere un ruolo centrale nel progetto dell'ex tecnico dell'Empoli, che sognava un trequartista con quelle caratteristiche. Ramirez probabilmente indosserà la maglia numero 10, quella lasciata libera da Bruno Fernandes e che al momento è sulle spalle di Djuricic. Questa mattina il nuovo calciatore della Sampdoria atterrerà a Roma, per sostenere le visite mediche: ad attenderlo troverà l'avvocato Antonio Romei (partito appositamente da Dublino) e lo stesso presidente Ferrero, che gli daranno il bentornato in Italia. E ovviamente il benvenuto alla Samp.