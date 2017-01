FIFA Council unanimously decides on expansion of the FIFA World Cup to a 48-team competition as of 2026. https://t.co/zPRIt5lU0w — FIFA Media (@fifamedia) 10 gennaio 2017

Ormai è deciso, nonostante lo scalpore e le proteste scaturite in tutto il mondo:Stesso numero di partite, stesso lasso di tempo di durata per la competizione (un mese), diverso numero di partecipanti, conUn formato XXL dunque: a prescindere dagli interessi emergenti di tutte le parti in casa,I nomi usciti, che potete trovare qui sotto, sono qualcosa di incredibile, quindi lasciamo a voi i giudizi.qualcosa di molto confuso, una situazione disordinata, caotica, di grande scompiglio, come il 1848 della storia d'Italia, quando l'Europa fu messa in subbuglio da una serie di sommosse e rivolte che scossero dalle basi l'ordine costituito.Russia (padroni di casa), Francia, Svizzera, Germania, Irlanda, Polonia, Inghilterra, Spagna, Belgio e Croazia (le prime dei gironi di qualificazione), più Italia, Grecia, Portogallo, Serbia, Ucraina, Slovenia e Irlanda del Nord (le 7 migliori seconde).Brasile, Uruguay, Ecuador, Cile, Argentina, Colombia. Il Paraguay dovrebbe fare lo spareggio.una tra Nuova Zelanda o Tahiti.Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Nigeria, Egitto, Tunisia, Camerun, Sudafrica e Uganda. Il Marocco andrebbe ai playoff.Iran, Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone, Uzbekistan, Australia, Siria ed Emirati Arabi Uniti con il Qatar agli spareggi.Messico, Stati Uniti, Panama, Costa Rica, Honduras e Trinidad & Tobago. Il Guatemala dovrebbe ricorrere agli spareggi.@AleDigio89