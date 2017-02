A come Amore. A come Amicizia. Ció che conta nella vita. Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 21 Feb 2017 alle ore 01:28 PST

"Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Allaè così, secondo il motto bianconero coniato da Giampiero Boniperti.: "A come Amore. A come Amicizia. Ció che conta nella vita".Lo scrive su Instagramdadi questa sera.da un mondo che è sì il tuo, è sì quello che ti ha dato grandissime soddisfazioni (e tanti soldi), ma è anche quello che richiede il massimo dell'abnegazione e che comporta il top dell'accumulo di stress. E vale per ogni iper-professionista, sia chiaro.la malattia del figlio, l'offerta del Manchester City, l'infortunio e, infine, il caso della, durante (e dopo?) Juventus-Palermo. Con la conseguente decisione da parte dell'allenatore: all'Estadio do Dragao, nell'andata degli ottavi di Champions, il numero 19 andrà in tribuna, anziché in campo.su Instagram: sei solo, il campo non sarà il tuo questa sera.: sei di nuovo e ancora una bandiera della(di una Juve senza più Allegri), oppure si fa strada un ripensamento, su quello che sarebbe potuto essere se, l'estate scorsa, avessi detto 'sì' a