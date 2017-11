Tra le tante wags che si fanno strada e acquistano sempre più popolarità c'è anche lei, Georgia Gibbs, biondissima fidanzata dell'attaccante del Liverpool Danny Ings.

Chiaramente è una modella e anche molto famosa, nel 2014 è arrivata perfino in finale a Miss Universo Australia, continente in cui è cresciuta, sebbene sia nata in Inghilterra, e dove ancora vive la sua famiglia.

Fisioterapista mancata (ha preferito dedicarsi alla moda) Georgia racconta di esser rimasta 'senza parole' alla notizia che sarebbe diventata la prossima protagonista della rivista Swimsuit di Sports Illustrated, nonostante non siano i costumi succinti o la lingerie ricercata a farla sentire sexy, bensì gli occhiali over size, per i quali ha una vera passione.

L'amore più grande oltre al calciatore inglese? I sui cuccioli, che tratta come dei figli, del resto per costruire una famiglia c'è ancora tempo; intanto spopola sui social, e dando un'occhiata alle foto certo la cosa non stupisce.

Complimenti ad Ings per questo 'colpo' da maestro.