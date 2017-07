La Uefa ha reso noto l'undici composto dai calciatori che maggiormente si sono distinti nell'ultimo Europeo Under 21, vinto dalla Germania grazie al successo in finale sulla Spagna. Tantissimo spazio, come era ampiamente pronosticabile, per le nazionali che si sono contese il titolo a Cracovia. Ben 9 giocatori su undici scelti dalla Uefa, dal portiere para-rigori della Mannschaft Pollersbeck, eroe della semifinale con l'Inghilterra, alla stella del Real Madrid Marco Asensio, passando per Saul, miglior marcatore della competizione.



Piccola soddisfazione per l'Italia di Di Biagio, fermatasi al penultimo atto al cospetto delle Furie Rosse, che porta nella top 11 Federico Bernardeschi, autore di 2 nella competizione. L'altro "intruso" è il centrale della Slovacchia Milos Skriniar, promesso sposo dell'Inter dopo la grande stagione passata alla Sampdoria.





Ecco la formazione completa:



Portiere: Pollersbeck (Germania)



Difensori: Toljan (Germania), Skriniar (Slovacchia), Stark (Germania), Gerhardt (Germania)



Centrocampisti: Arnold (Germania), Ceballos (Spagna), Meyer (Germania), Saul (Spagna)



Attaccanti: Asensio (Spagna), Bernardeschi (Italia)