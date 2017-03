Oggi è il giorno delle visite mediche e delle firme per Lyanco, soffiato dal Torino alla Juventus. Il difensore brasiliano ha rilasciato anche le sue prime parole in vista della nuova avventura, riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Sono orgoglioso della chiamata del Torino, una società con una storia e una tradizione note anche in Brasile. La Juventus mi voleva, ma i granata di più. Sarà bello giocare contro la Juventus nel derby, anche se il primo lo guarderò da spettatore. Non vedo l'ora di iniziare questa grande avenntura".