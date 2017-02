Nella sessione di mercato appena conclusa, Marotta è sempre stato chiaro in merito al futuro di Rolando Mandragora ed ha manifestato a chiare lettere la volontà di non cederlo. Col senno del poi, la decisione si è rivelata saggia: visto l'imminente addio di Hernanes, destinato ad un futuro in Cina con la maglia dell'Hebei Fortune, infatti, il centrocampista classe 1997 ex Genoa ha un concorrente in meno nel suo ruolo e potrebbe iniziare a rappresentare per Allegri una valida alternativa ai titolari juventini. Non a caso il tecnico toscano ha inserito per la prima volta in stagione Mandragora nella lista dei convocati in vista della delicatissima sfida che i bianconeri affronteranno domani sera contro l'Inter.