Sono rimaste in otto e la Juve non ha faticato affatto per restare nel gruppo delle migliori: non ha dovuto rimontare, non ha rischiato, non ha mai dato la sensazione di poter essere eliminata o anche solo messa in difficoltà dal Porto. E adesso si prepara al sorteggio per i quarti di finale da favorita, o quasi: a nostro avviso, in un ipotetico “Gran premio Champions”, i bianconeri sono in prima fila accanto al Barcellona, che non è irresistibile come un paio di anni fa ma ha fenomeni tali da rendere possibile qualsiasi risultato (chiedere, per credere, al Psg). In seconda fila, alle loro spalle, altre due supersquadre: Real e Bayern.

Troppa fiducia nella Juve? Pensiamo proprio di no. Tutt'altro. Ecco perché crediamo tanto nelle possibilità di Buffon e C.: i dieci motivi che spingono il popolo bianconero a sognare.



CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM