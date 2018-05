Il nome di Lovro Majer non è di certo una novità per la Sampdoria. Già un anno fa i blucerchiati avevano sondato il centrocampista della Lokomotiva Zagabria, imbastendo una trattativa per circa 2 milioni di euro. L'operazione poi saltò perchè subordinata alla partenza di Alvarez, ma gli scout doriani non hanno tolto gli occhi di dosso al calciatore classe 1998, e in vista dell'estate sono tornati alla carica. Anche perchè gli uomini mercato di Corte Lambruschini sono stati i primi a visionare il calciatore, entrato nel mirino di tantissime società europee.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la trattativa starebbe procedendo rapidamente, e nelle prossime settimane potrebbe anche arrivare ad una chiusura. La Samp ha messo sul piatto circa 5 milioni di euro, una cifra che la Lokomotiva Zagabria non ha ancora accettato: il club proprietario del cartellino vuole logicamente massimizzare il guadagno dalla cessione del suo top player, ma i prossimi incontri potrebbero rivelarsi quelli decisivi. Majer - 13 gol in 55 presenze con i 'grandi' - è titolare fisso dell'Under 21 croata, ed è già stato lanciato dalla Nazionale maggiore lo scorso maggio. Majer potrebbe arrivare anche come sostituto di Praet, in caso di addio del belga.