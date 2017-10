Flirt, fidanzate, nuove fiamme, come tutti i calciatori più in vista anche Isco, centrocampista del Real Madrid, non è immune dai pettegolezzi rosa che gli attribuiscono di volta in volta nuove relazioni, a maggior ragione ora che è nuovamente 'sulla piazza' dopo essersi lasciato da Victoria Calderón, mamma di suo figlio.



Smentita la relazione con l'esplosiva modella e attrice Carmen Munoz, adesso è la volta di Sara Salamo, pure lei amante del palcoscenico, essendo protagonista da anni di serie televisive molto seguite in Spagna.

Splendida venticinquenne di Tenerife, munita di genuina sensualità e bellezza cristallina, Sara vive a Madrid ed è famosa e amata dal grande pubblico anche per essere, come si definisce lei stessa, un'attrice femminista e animalista.



Non c'è che dire, lei e l'affascinante calciatore spagnolo formano davvero una meravigliosa coppia, se non fosse per un piccolo particolare, ovvero la squadra del cuore di Sara che non è il Real, bensì l'Atletico Madrid, di cui è una nota tifosa.

Per uno dei giocatori più amati delle Merengues non sarà proprio il massimo, ma guardando le foto, diciamo che si può tranquillamente soprassedere... non credete?