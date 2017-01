In una città che vive il calcio divisa a metà la mossa di una parte non può non trovare risposta nella controparte.



E così dopo il debutto-record del 15enne del Genoa Pietro Pellegri lo scorso 22 dicembre, anche la Sampdoria starebbe pensando a mettere in vetrina uno dei prodotti più interessanti del proprio settore giovanile.



Il nome in questione è quello di Francesco Scotti, classe 2000 e ruolo centrocampista con spiccate attitudini offensive, già più volte aggregato in prima squadra da Federico Giampaolo.

Un anno più grande di Pellegri e posizione in campo leggermente più arretrata, Scotti condivide con il giovane collega la stessa impronta da predestinato nel pallone.



Presenza fissa nelle nazionali giovanili, Scotti ha già vestito la maglia azzurra sia nell'Under 15 che nell'Under 16, segnando anche una rete alla Serbia, nel triangolare di Skopje in Macedonia nel novembre 2015.



Doti fisiche e tecniche notevoli l'hanno spinto negli ultimi mesi a bruciare le tappe, facendolo diventare uno dei protagonisti più seguiti del campionato nazionale Under 17. E' proprio qui che il ragazzo si sta mettendo in luce, sfoderando prestazioni importanti che hanno attirato su di lui l'inevitabile interesse di molti grandi club, non solo italiani.

Il suo nome è finito sul taccuino di diversi addetti ai lavori. Juve, Inter, Milan e Roma si sono già messe in fila, pronte a bussare alla porta del talento di Santa Margherita Ligure. Ma su di lui, nelle ultime settimane, hanno posato gli occhi anche gli osservatori del Manchester United, da sempre molto attenti in fatto di giovani promesse e disposte a garantire ponti d'oro alla sua famiglia pur di portarlo Oltremanica.



La Sampdoria però non sembra intenzionata a cederlo, almeno non prima di averlo visto cimentarsi nel calcio dei grandi. Ecco perché dalle parti di Corte Lambruschini si starebbe da tempo studiando una strategia per blindarlo almeno fino al compimento della maggiore età. Se non altro per evitare brutte sorprese da parte di club economicamente più forti.



E poi vuoi mettere la soddisfazione di rispondere ai genoani che si vantano di Pellegri...