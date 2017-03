Sembrava tutto fatto per il ritorno immediato di Edenilson in Brasile. L'Udinese, proprietario del cartellino dell'esterno di Porto Alegre, e l'International, squadra del suo paese natale, avevano già trovato l'intesa che avrebbe permesso al 27enne di rientrare in patria già entro la fine di marzo.



A mettersi di traverso ci ha però pensato il Genoa, club nel quale attualmente milita in prestito Edenilson. Come riporta l'edizione genovese di Repubblica, nonostante le insistenze dei Pozzo, Preziosi non avrebbe infatti alcuna intenzione di anticipare la partenza del giocatore sudamericano.



Edenilson, pertanto, resterà in rossoblu fino al termine della stagione, come previsto dall'accordo siglato ad agosto tra friulani e liguri.