Intervistato da Inter Channel, l'attaccante nerazzurro, Eder, mette i suoi compagni in guardia dai maggiori pericoli giallorossi.



“La Roma è un avversario molto forte. E’ una sfida da 50 e 50, anche se abbiamo il vantaggio di giocare in casa e che dovremo sfruttare. Ci faremo trovare pronti. Sappiamo che è una gara importantee che lo è diventata grazie agli ultimi risultati. Stiamo facendo benissimo, siamo sulla strada giusta, ma davanti hanno un ritmo incredibile. Chi temo di più della squadra giallorossa?Al di là di Dzeko, quello che conta è il gruppo; se la squadra va bene, va bene anche il singolo. Per questo i giallorossi sono forti. Conosco De Rossi perché ho giocato con lui Nazionale, è un giocatore di personalità come Nainggolan e altri”.