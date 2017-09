Intervistato da Mediaset Premium, Eder parla del pareggio contro il Bologna: "Il Bologna aveva già messo in difficoltà il Napoli per 70 minuti, ma siamo l’Inter e per questo dobbiamo parlare di due punti persi. Però in queste occasioni, quando non si riesce vincere è importante non perdere. Dobbiamo migliorare da qualche parte e in settimana ne parleremo con il mister. Dobbiamo dare il massimo per andare in Champions. Il rigore? Mi ha toccato sulla caviglia. Se voglio giocare di più? Le scelte le fa il mister, io mi alleno tutti i giorni come se dovessi sempre giocare”.