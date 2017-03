L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tesse le lodi di Eder e spiega come l'attaccante nerazzurro si senta più a proprio agio nel gruppo azzurro che nella squadra i club.



"Esattamente due anni dopo, la stessa sensazione di un paradiso all’improvviso. Per Martins Eder la Nazionale è un’oasi, non un’illusione: il mondo dove si sente sempre quello che all’Inter riesce a essere solo ogni tanto. Qui Eder non è un titolare, ma è meno riserva che nel club, se mai si è sentito una riserva in questo gruppo. È una risorsa buona per tutte le occasioni (e gli allenatori) più che un’alternativa. È la sorte di chi sceglie di giocare in una big e Eder sta valutando se accettarla per sempre. Intanto sorride alle stranezze del calcio: era l’unico interista in Nazionale e oggi si è ritrovato a fare gli onori di casa agli altri tre, che Pioli fa giocare molto più di lui ma ieri lo hanno guardato dalla panchina. Intanto si gode questo destino azzurro che ieri si è sentito ancora più appiccicato addosso".