A Bormio nel ritiro del Torino Simone Edera è arrivato un po' per caso: l'infortunio occorso a Vittorio Parigini gli ha permesso di raggiungere la Valtellina dove ha potuto allenarsi insieme a Andrea Belotti e compagni. E proprio nei dieci giorni passati nella località montana è riuscire a stupire Sinisa Mihajlovic.



"Non lo conoscevo - ha ammesso il tecnico granata - mi ha sorpreso molto, lo guardo con molta attenzione". Edera partirà quindi con il resto della squadra per la seconda parte di ritiro, in Austria, e se confermerà quanto di positivo fatto vedere a Bormio allora potrebbe restare a far parte della squadra di Mihajlovic. Nel frattempo l'agente sta lavorando per il rinnovo, considerato che l'attuale contratto scadrà nel 2018.