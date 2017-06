Interlocutori i contatti tra la Lazio e la Fluminense per il talento Richarlison, che piace pure in Spagna. Resta vivo l’interesse per de Roon (Middlesbrough, ballano 3 milioni), da definire la posizione di Kishna, rientrato dal Lille, in partenza Djordjevic che piace all’Olympiacos. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa il nome nuovo è quello del marocchino El Yamiq (Raya Casablanca) che una clausola rescissoria da 2 milioni.