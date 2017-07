Dimitrios Eleftheropoulos, ex portiere di Messina, Roma e Milan e allenatore dell'Asteras Tripolis, ha parlato dell'accordo raggiunto fra il club rossonero e Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, che approderà a Milanello con il ruolo di terzo portiere: "Sono sicuro che se non fosse arrivata l’offerta del Milan sarebbe rimasto in Grecia, io sono arrivato a stagione in corso e non giocava. L’ho messo in porta perché dà sicurezza alla squadra, ha un carattere forte ed ha una reattività incredibile”