La tragedia di Astori ha colpito il calcio, fermatosi per rispettare il dolore della scomparsa, ma la domenica italiana ha visto disputarsi un'altra importante partita: quella politica, con il voto per le prossime elezioni. Affluenza positiva, il 73% degli italiani si è presentato alle urne (75,27% nel 2013, ma in due giorni), e i dati aggiornati a questa mattina parlano di risultati storici: nessuna maggioranza assoluta, ma due netti vincitori.



TRIONFO M5S E LEGA - Alla camera il centrodestra ha conquistato la posizione di prima coalizione con il 37%, ma il vincitore indiscusso è il Movimento 5 stelle di Di Maio (foto agora24): con il 31% dei voti i pentastellati si sono imposti come primo partito d'italia, seguito dal Partito Democratico crollato al 19%. Successo anche per la Lega che si attesta al 17,5%, scavalcando Forza Italia (14,1%) all'interno del centrodestra. 4,1% per Fratelli d'Italia, 1,1% per Noi con l'Italia, +Europa a 2,7%, Liberi e uguali a 3,5%, chiudono Civica Popolare (0,5%) e Italia Europa insieme (0,6%).



Numeri confermati anche al Senato.



M5s 32,1%

PD 19%

Lega 17,6%

Forza Italia 14,6%

Fratelli d'Italia 4,1%

Noi con l'Italia-Ude 1,1%

Leu 3,2%

+Europa 2,4%

Italia Europa insieme 0,7%

Civica Popolare 0,5%



Attesa per i dati definitivi, che salvo imprevisti confermeranno questi risultati.