Un'altra delusione al fotofinish per Claudio Lotito. Dopo aver perso ai rigori la semifinale di Coppa Italia contro il Milan e aver subito nei minuti di recupero il gol di Dybala sabato scorso, contro la Juventus, il patron della Lazio è stato beffato nelle elezioni che si sono svolte domenica. Per una manciata di voti, infatti, Lotito non è stato eletto al Senato, per cui era candidato per Forza Italia nel collegio plurinominale di Benevento, Avellino e Salerno.



GALLIANI E SIBILIA OK - Chi andrà a Palazzo Madama è invece Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan. Eletto alla Camera, invece, Carlo Sibilia, presidente della Lega Pro e candidato a quella della Figc.