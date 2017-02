Juventus-Inter, la battaglia a colpi di schermaglie non si ferma. A rinfocolare la polemica ci ha pensato il presidente di Fca John Elkann che, in occasione di un evento per i 150 anni del quotidiano La Stampa, ha dichiarato: "E' abbastanza stupefacente che ancora l'Inter non abbia imparato a perdere, dovrebbero avere l'abitudine adesso...". Una battuta che fa seguito a quella di Beppe Marotta nel pre-gara di Crotone e con la quale l'amministratore delegato bianconero aveva bacchettato le ripetute critiche dell'Inter all'operato dell'arbitro Rizzoli.



Elkann ha poi aggiunto: "E' stata una bella partita in cui la Juve ha meritato di vincere giocando meglio. Credo che sia importante capire bene quello che succede in campo però anche riconoscere quando c'è un elemento di sportività".



Sull'inchiesta relativa ai biglietti e alle presunte infiltrazioni della n'drangheta tra gli ultras, Elkann ha affermato: "C'è assoluta collaborazione e non siamo assolutamente preoccupati sulle allegazioni fatte a Juventus e ai suoi dirigenti. Vogliamo fare chiarezza assoluta su questi temi, vedremo come andrà avanti la cosa".