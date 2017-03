Leggendo fra le righe del tifo juventino, si fa strada una sensazione:, secondo un'accezione oltranzista - ma non per questo minoritaria - del sentimento popolare bianconero.Prima ancora dei processi, il nipote dell'Avvocato condanna Moggi e Giraudo, con una frase che suona come un epitaffio: ", e neanche al giovane Andrea Agnelli, che prima delle partite di quella Juve faceva capolino a bordo campo a fianco della Triade. E poi, durante il processo sportivo,("Pena congrua").. Incompatibilità caratteriale e dissapori personali, nel contesto di una guerra intergenerazionale fra i rami della Famiglia, sarebbero alla base di un rapporto ormai logoro fra i due.al comando della Juve, con un avvicendamento alla presidenza: da Andrea Agnelli a un uomo di fiducia di John (Alex Del Piero?).Di fronte a questa ipotesi, la maggior parte dei supporter bianconeri rimane per lo meno stupita. "", è la frase ricorrente che si legge sui social e nei commenti alle nostre notizie. E poi, perché proprio nel momento in cui tutta l'Italia calcistica sembra essersi coalizzata contro la Juve? E proprio quando Agnelli è nell'occhio del ciclone nell'ambito dell'inchiesta sul 'caso biglietti' ? In un momento così,. Stiano tranquilli, però, quei tifosi:(nel 1923 Edoardo Agnelli fu il primo presidente della dinastia),. C'è stata la Juve di Gianni Agnelli e c'è stata quella di Umberto Agnelli, c'è stata la Juve di Boniperti (sotto l'egida dell'Avvocato) e quella della Triade (di ispirazione umbertina), e ora c'è la Juve di Andrea., già vista, ciclica, non un 'tradimento'. Certo chedi quanto hanno fatto i bianconeri negli ultimi sei anni, sul campo e in termini di crescita del fatturato. E non sarà un'impresa facile.